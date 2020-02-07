В Екатеринбурге простились с легендарным сыщиком и членом Союза журналистов Олегом Черновым

Сегодня екатеринбургский гарнизон полиции проводил в последний путьзаслуженного работника МВД, члена Союза журналистов, поэта и полковника в отставке Олега Чернова. Его сердце перестало биться на 91-ом году жизни. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Попрощаться с легендарным офицером пришли его родные, ветераны службы уголовного розыска, с кем ему пришлось пройти нелегкий путь борьбы с преступностью. По поручению начальника Главного управления генерал-майора полиции Александра Мешкова делегацию от главка возглавлял полковник Андрей Карюшин.

Олег Владимирович родился 12 августа 1929 года в Ирбите. На службу в органы внутренних дел пришел в далеком 1955 годупо стопам отца. После окончания Ленинградской школы милиции начал путь оперативного сотрудника уголовного розыскаОВД Серова. Отдав своему призванию задерживать и привлекать к ответственности разного рода жуликов и бандитов, посягнувших на жизнь и свободу законопослушных граждан, без малого три десятка лет, вышел на заслуженный отдыхв должности заместителя начальника УВД Свердловского горисполкома. За успехи в работе награжден медалями «За безупречную службу», «За боевые заслуги», знаком «Заслуженный работник МВД» и многими другими.

"От нас ушел талантливый человек, посвятивший всю свою жизнь на благо Отечества. Все, кому довелось служить с Олегом Владимировичем отмечают его как компетентного и принципиального руководителя", - обратился к участникам траурной церемонии полковник в отставке Сергей Зверев.

Похоронили легендарного сыщика со всеми воинскими почестями на Широкореченском кладбище под троекратный залп из автоматов Калашникова. Гроб был накрыт флагом нашей страны.

Руководство, личный состав и ветеранский корпус Свердловского гарнизона полиции, региональный Союз журналистов выражают искренние слова соболезнования родственникам Олега Владимировича.