Нет запору политиков: суд признал беспредел в думе Асбеста, где удерживали депутатов

В распоряжении Накануне.RU оказались документы из Асбестовского городского суда, подробно рассказывающие о произволе в стенах муниципального парламента.

Напомним, недавно суд Асбеста вернул кресло депутата коммунистке Наталье Крыловой. Конфликт разразился в начале декабря. Оппозиционерку и инициатора митингов протеста лишили мандата, якобы, из-за нарушений в декларации. Для того, чтобы принять решение и сохранить кворум, два депутата даже удерживали свою коллегу прямо в зале думы и выпустили лишь тогда, когда она проголосовала, как надо. Однако, суд восстановил справедливость.

Суд установил, что в день заседания коммунистку не могли лишить мандата ввиду отсутствия необходимого кворума.

"Обосновывая факт досрочного лишения полномочий депутата Асбеста Крыловой Н.В. на заседании думы, представители административного ответчика ссылаются на недопустимые доказательства, поскольку факт отсутствия необходимого количества голосов для принятия решения о досрочном прекращении полномочий установлен протоколом заседания, который подписал председатель и секретарь думы", - гласит текст ответа из суда.

Также в суде назвали противоречивыми и основания прокурора о том, что Крылова живет в незадекларированной квартире.

"При анализе указанных актов можно сделать вывод о их противоречивом характере. В первом акте не указан период проживания административного истца в указанном помещении. Во втором акте лишь со слова соседки указано, что она живет в квартире больше года. Оба акта составлены разными техниками – смотрителями управляющей компании и без доступа в жилое помещение", – написано в документе.

Также в суде признали недопустимым то, что исполняющая обязанности председателя думы Асбеста Ольга Щапова была заперта в зале заседания. Кто-то из депутатов, согласно материалам из суда, сказал запереть двери и никого не выпускать. Депутат Щапова, по ее словам, пыталась выйти, но ей преградили путь и не дали уйти местные депутаты Владимир Давыдов и Сергей Жернаков. Они буквально задержали ее, чтобы принять нужное решение.

Также суд не устроило и то, что в повестке самого заседания отсутствовал вопрос об исключении Крыловой из асбестовской думы. То, что данное решение было принято в ее отсутствие, в суде назвали нарушением ее прав.

Помимо всего прочего суд обязал думу разместить данное решение в главной газете Асбеста и выплатить все судебные издержки по делу.

Наталья Крылова осталась довольной решением суда. Как рассказала политик журналисту Накануне.RU, по этой ситуации не помешают уголовные дела.

"Суд провел собственное расследование. Установил, кто держал Щапову. Как она удерживалась. По идее должны возбуждаться уголовные дела. У нас претензии к следственному комитету и прокуратуре. Суд подтвердил, что сроки вышли по моему нарушению. Суд подтвердил, что нарушен специальный порядок, по которому лишаются мандаты, где нужны 2/3 голосов. Самое главное, суд подтвердил, что не было кворума", - заключила Крылова.

Напомним, по итогам выборов в 2017 году большинство в думе Асбеста взяла КПРФ под руководством команды Крыловой. Однако на красных депутатов началось давление, через суды их пытаются лишить мандатов.