Максим Решетников рассказал о судьбе своего аккаунта в Instagram

Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что передаст свою страницу в Instagram врио главы региона Дмитрию Махонину, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое заявление он сделал во время заключительной онлайн-конференции с пермяками.

"Этот аккаунт я рассматривал, в первую очередь, как аккаунт губернатора Пермского края. Instagram передаю Дмитрию Николаевичу. Надеюсь, что сменив аватарку, он проведет такой же прямой эфир. Потому что коммуникация с гражданами важна. Это история обещаний, побед, неудач. Но неудачи должны давать толчок к новым победам. Заведу новый Instagram, как министр экономического развития. Буду очень скучать по нашему общению", - сообщил Решетников.

Отметим, что у Дмитрия Махонина уже есть своя страница в Instagram, причем число подписчиков врио губернатора Пермского края за сутки значительно выросло: сейчас их насчитывается свыше 3,1 тыс. В комментариях под постами уже начали поступать просьбы от жителей края.