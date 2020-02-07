19 Августа 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Максим Решетников (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Максим Решетников рассказал о судьбе своего аккаунта в Instagram

Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что передаст свою страницу в Instagram врио главы региона Дмитрию Махонину, передает корреспондент Накануне.RU.

Такое заявление он сделал во время заключительной онлайн-конференции с пермяками.

"Этот аккаунт я рассматривал, в первую очередь, как аккаунт губернатора Пермского края. Instagram передаю Дмитрию Николаевичу. Надеюсь, что сменив аватарку, он проведет такой же прямой эфир. Потому что коммуникация с гражданами важна. Это история обещаний, побед, неудач. Но неудачи должны давать толчок к новым победам. Заведу новый Instagram, как министр экономического развития. Буду очень скучать по нашему общению", - сообщил Решетников.

Отметим, что у Дмитрия Махонина уже есть своя страница в Instagram, причем число подписчиков врио губернатора Пермского края за сутки значительно выросло: сейчас их насчитывается свыше 3,1 тыс. В комментариях под постами уже начали поступать просьбы от жителей края.

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Максим Решетников рассказал о судьбе своего аккаунта в Instagram

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Теги: Максим Решетников, конфереция, instagram, Дмитрий Махонин



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