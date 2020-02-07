Размер штрафов за нарушения ПДД можно дифференцировать по регионам – эксперты

19 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Здесь http://remont.youdo.com/repair/country-house/wooden-house/timberhouse/external-finishing/, описание.
Бытовой ремонт: http://perevozki.youdo.com/international/europe/, отзывы.
http://remont.youdo.com/electrician/geo/kuznetskiymost/: подробнее тут.



Общество В России Москва
проблесковый маячок, полиция, ГИБДД (2018) | Фото:Накануне.RU

Размер штрафов за нарушения ПДД можно дифференцировать по регионам – эксперты

Дифференциация размеров штрафов за нарушение ПДД в зависимости от социально-экономического положения региона – позитивная инициатива, и именно ее мог иметь в виду премьер-министр России Михаил Мишустин, когда критиковал проект нового КоАП за слишком большой рост штрафов, мол, у населения не так быстро растут доходы. Такую мысль в ходе пресс-конференции в НСН высказал Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД (Москва) Егор Чернов.
Читайте также:

Эксперт считает, что регионы России имеют огромный размер по уровню доходов населения. Он привел в пример действующий КоАП, в котором размер штрафов в Москве и Санкт-Петербурге и так уже установлен в повышенном размере. По мнению Чернова, штрафы не должны превращаться в подобие платных дорог, когда автомобилисту проще стабильно нарушать и платить условные 500 руб. как некую "плату за проезд". Он также вспомнил и о так называемом "индексе бигмака": в России на минимальный размер штрафа можно купить один бургер, в Великобритании – десять, в Японии – тридцать.

кирпич|Фото:Накануне.RU

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова заметила, что в проекте КоАП, разработанном Минюстом, по-прежнему не предусматриваются штрафы за такие распространенные нарушения как парковка на газоне или спортивной площадке, нет увеличения штрафов, например, за проезд перекрестка на запрещающий сигнал, хотя на этот вид нарушений приходится огромное количество ДТП со смертельным исходом. Впрочем, сенатор заметила, что пока это только проект, и документ еще будет дорабатываться. По ее словам, в действующем Кодексе об административных правонарушениях насчитывается около 1800 статей, в предлагаемом – порядка 1600.

Генеральный директор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский предложил подсмотреть некоторые "фишечки" для КоАП из Уголовного кодекса, например, касающиеся умышленного нарушения. Он привел в пример ситуацию с выездом на встречку. Одно дело, когда это делается сознательно и создает угрозу для других участников движения, а другое – когда в жилой зоне или небольшом переулке меняется схема движения и оно становится односторонним, кто годами ездит в этом месте – не замечает изменения, а его потом лишают прав.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Размер штрафов за нарушения ПДД можно дифференцировать по регионам – эксперты

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: штрафы пдд, размер штрафа, коап, минюст



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети