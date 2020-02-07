Размер штрафов за нарушения ПДД можно дифференцировать по регионам – эксперты

Дифференциация размеров штрафов за нарушение ПДД в зависимости от социально-экономического положения региона – позитивная инициатива, и именно ее мог иметь в виду премьер-министр России Михаил Мишустин, когда критиковал проект нового КоАП за слишком большой рост штрафов, мол, у населения не так быстро растут доходы. Такую мысль в ходе пресс-конференции в НСН высказал Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД (Москва) Егор Чернов.

Эксперт считает, что регионы России имеют огромный размер по уровню доходов населения. Он привел в пример действующий КоАП, в котором размер штрафов в Москве и Санкт-Петербурге и так уже установлен в повышенном размере. По мнению Чернова, штрафы не должны превращаться в подобие платных дорог, когда автомобилисту проще стабильно нарушать и платить условные 500 руб. как некую "плату за проезд". Он также вспомнил и о так называемом "индексе бигмака": в России на минимальный размер штрафа можно купить один бургер, в Великобритании – десять, в Японии – тридцать.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова заметила, что в проекте КоАП, разработанном Минюстом, по-прежнему не предусматриваются штрафы за такие распространенные нарушения как парковка на газоне или спортивной площадке, нет увеличения штрафов, например, за проезд перекрестка на запрещающий сигнал, хотя на этот вид нарушений приходится огромное количество ДТП со смертельным исходом. Впрочем, сенатор заметила, что пока это только проект, и документ еще будет дорабатываться. По ее словам, в действующем Кодексе об административных правонарушениях насчитывается около 1800 статей, в предлагаемом – порядка 1600.

Генеральный директор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский предложил подсмотреть некоторые "фишечки" для КоАП из Уголовного кодекса, например, касающиеся умышленного нарушения. Он привел в пример ситуацию с выездом на встречку. Одно дело, когда это делается сознательно и создает угрозу для других участников движения, а другое – когда в жилой зоне или небольшом переулке меняется схема движения и оно становится односторонним, кто годами ездит в этом месте – не замечает изменения, а его потом лишают прав.