В Челябинске УФАС признало обоснованной жалобу на аукцион по монтажу подсветки Молодежного театра

В Челябинске УФАС признало обоснованной жалобу на аукцион по монтажу подсветки Молодежного театра с начальной ценой 8,8 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Напомним, жалоба на нарушения законодательства о контрактной системе поступила от ООО "КС-Строй" (Барнаул). В частности, компания указала на нарушение при указании в документации об аукционе положения о штрафах за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Определение поставщика в части заключения контракта было приостановлено.

УФАС предписало заказчику внести изменения в проект контракта при направлении его победителю аукциона. Заказчик может продолжить проведение аукциона.