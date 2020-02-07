Глава Нижневартовска: город - лидер Югры по численности занятых в малом и среднем бизнесе

Руководитель Нижневартовска Василий Тихонов выступил с отчетом о работе в ушедшем году. Разговор, на который приехали спикер окружной думы Борис Хохряков, представители общественности, депутаты различных уровней, журналисты, глава посвятил освящению основных итогов прошлого года и планам на нынешний, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Годом постановки и достижения целей, преодоления и принятия решений назвал 2019 г. В начале выступления Тихонов отметил, что значимым для города событием стало то, что уже семеро вартовчан претендуют на участие в Олимпийских играх: Максим Храмцов, Альберт Батыргазиев, Давид Баев, Артур Найфонов, Заурбек Сидаков, Артем Вольвич и Сергей Савин. Такого результата Нижневартовск не достигал никогда.

Ушедший год можно назвать успешным для города "в плане достижения многих целей". Глава подчеркнул, что это был год реализации национальных проектов.

"Из 12 проектов наш город участвует в 8. Нижневартовск выполнил все взятые на себя обязательства на 100%. Три года назад вместе мы поставили перед собой довольно амбициозные цели. Нижневартовск должен измениться. Стать городом, достойным первооткрывателей нефтяного Самотлора. Все социальные обязательства, которые брали на себя, выполнены", - отметил Василий Тихонов.

Впервые в истории города расходы бюджета составили 21,5 млрд руб.

"Мы смогли взять на себя еще больше расходных обязательств. В основном, это касается социальной сферы. В общей сложности расходы здесь достигают почти 13 миллиардов или 64% от общего объема. Не было кассовых разрывов. Впервые за последние три года возобновился рост внутреннего спроса на строительные материалы. В эксплуатацию введено 124 тыс. "квадратов" жилья или более 2,2 тыс. квартир. Нижневартовск вот уже несколько лет – лидер в Югре по численности занятых в малом и среднем бизнесе, и второй - по количеству субъектов в этой отрасли экономики", - сказал мэр.

Оборот составил почти 111 млрд рублей, что на 1,5% выше предыдущего года.

"Это 470 рабочих мест, 87 млн руб. налогов в бюджет. Каждый третий рубль, заработанный организациями города, приходится на малый и средний бизнес", - сказал мэр.

Спикер окружной думы Борис Хохряков, сам некогда довольно долго возглавлявший столицу Самотлора и Нижневартовский район, комментируя отчет, сообщил, что "доклад Тихонова полностью отражает положение дел в городе".

"Нижневартовск устойчиво и динамично развивается. Выполнен план по строительству дорог и жилья, благоустройству дворов. Отметил позитивное развитие города в области социальной сферы: у нас достаточное количество детских садов для детей в возрасте от 4 до 7 лет. Необходимо достроить школу на 1,7 тыс. мест. Очень позитивно, что в городе осталось всего 80 деревянных аварийных многоквартирных домов, на снос которых потребуется 2 года. Это показатели гораздо лучше, чем в других городах, например, в Ханты-Мансийске остается еще 500 таких построек", - сказал Хохряков.

Замглавы города, директор департамента ЖКХ Максим Каратаев сообщил, что "очень важное направление для города – сокращение аварийного жилья".

"У нас осталось шесть балков. В 2019 г. у нас их было практически 700. В прошлом году мы переселили 464 семьи из аварийного жилья. Это рекорд для Нижневартовска", - сказал Каратев.

Директор департамента по соцполитике Ирина Воликовская отметила, что "Нижневартовск стал первым в России городом, который ввел ясельные группы для детей в возрасте от 2 месяцев".

"Необходимо выполнить несколько крупных инфраструктурных проектов. В первую очередь, это открытие школы в 18 квартале, которое намечено на 1 сентября этого года. Второе – решение проблемы с количеством спортивных объектов. Мы собираемся проработать и внедрить в городе технологию строительства спортивных быстровозводимых проектов", - сказала Воликовская.