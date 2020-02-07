Россия должна обратить внимание на созданный США Альянс религиозных свобод - муфтий

Созданный США Альянс религиозных свобод, куда вошли, в частности, Прибалтика и Украина, может представлять опасность для России. С его помощью США могут продвигать свои интересы в религиозной сфере по всему миру. Так считает зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений муфтий Альбир-хазрат Крганов, сообщается на сайте ОП.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Альянс для "продвижения вопроса религиозных свобод" вошли Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гамбия, Греция, Грузия, Израиль, Колумбия, Литва, Латвия, Мальта, Нидерланды, Польша, Сенегал, Словакия, Словения, Того, Украина, Хорватия, Чехия, Эстония, а также частично признанное Косово. По словам Помпео, это первый в истории случай, когда главы государств собираются "продвигать религиозную свободу".

Муфтий отмечает, что страны, вошедшие в Альянс, в основном и так входят в различные международные организации под эгидой США. А МИД РФ должен обратить особое внимание на эту структуру, за которой стоят внешнеполитические интересы США.

Он напомнил, что госдеп США ежегодно печатает политизированные отчеты о религиозных свободах в России.

"То, что это будет политической структурой, понятно, потому что она создана политиками. Есть большие опасения, что борьба за религиозные свободы будет использоваться для политического давления на страны, в которых, с точки зрения стран Альянса, нарушаются права верующих", - сказал РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский.

Отметим, что под видом продвижения религиозной свободы США поддерживали создание объединенной раскольнической церкви на Украине. Эти занимался, в частности, посол США по вопросам "международной религиозной свободы" Самюэль Браунбек.

"Регнум" пишет, что основное внимание США развернут на китайском направлении, где поддерживают уйгурский сепаратизм, и украино-грузинском - против России.