Затягивание сроков сдачи пермского зоопарка Решетников объяснил недостатком стройконтроля

Бывший губернатор Пермского края, а ныне министр экономического развития РФ Максим Решетников на сегодняшней заключительной прямой конференции в своем Instagram более подробно прокомментировал ситуацию с одним из самых провальных проектов - пермского зоопарка, строительство которого никак не могут завершить, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее во время конференции экс-губернатор заявил, что ему "обидно за этот проект". По словам Решетникова, одной из главных причин торможения проекта стал недостаток контроля.

"Очень существенный провал в этой системе в том, что у нас строительный контроль недофинансируется. 1-2% в смете любого проекта. Повесили контроль на Управление капитального строительства (УКС), не обеспечив не обходимый ресурс. Мы это осознали как раз на примере зоопарка. Приняли решение о существенном усилении УКСа. Предлагали взять стройконтроль на аутсорсинг, но здесь палка о двух концах. С одной стороны, строим уникальные проекты и не можем на них найти специалистов. Свои отделения стройконтроля есть у крупных холдингов. Можно было бы их пригласить. Но с другой стороны - есть 44 федеральный закон, кто предложит свои услуги дешевле, тот и получит право контроля", - пояснил Решетников, отметив, что в этом случае опять могут возникнуть простои. Он высказал мысль, что возможно, закон следует изменить.

Также причиной, по которой зоопарк все еще недостроен, экс-губернатор назвал качество проектирования. Проект зоопарка был взят от участка для Чернягинского леса, "где пески". Для другого участка, как оказалось - проект не годится - фундамент размыло.

Комментировать ситуацию с хищениями Решетников не стал.

"Кто, что украл правоохранительные органы разбираются и разберутся. В любом случае, бюджету Пермского края ущерб причинен не будет. Подрядчик "РЖДстрой" - мощная организация, которая закроет все долги перед Прикамьем", - высказался он.

Напомним, что сроки сдачи пермского зоопарка были перенесены еще на один год: в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию завершить строительно-монтажные работы планируется в 2022 г.