Курганский предприниматель хотел обмануть власти, предложив разобрать госимущество и перенести его к себе на площадку

В одном из средств массовой информации 5 февраля был опубликован материал о том, что якобы власти Курганской области на дают бизнесмену заниматься переработкой мусора в регионе, передает корреспондент Накануне.RU.

Бизнесмена зовут Владислав Болдырев. Вероятно, он не совсем правдиво рассказал журналистам издания свою историю. Либо, возможно, что сами журналисты переиначили информацию, чтобы выставить руководство Курганской области не в лучшем свете.

В СМИ написали, что Болдыреву отказали в передаче линии по переработке пластиковых бутылок в ПЭТ-хлопья. Бизнесмен заявил, что он всячески пытался наладить диалог с чиновниками, чтобы заниматься переработкой, но ему в этом отказали.

Как рассказал Накануне.RU руководитель ГУП "Вторпереработка" Вячеслав Ядренников, в ноябре прошлого года между его предприятием и бизнесменом Болдыревым был заключен официальный договор (имеется в распоряжении Накануне.RU - прим.) на переработку сырья. По условиям, предприниматель должен был направить заявку в письменном виде на изготовление продукции в адрес предприятия.

"За период действия договора ни одной заявки от предпринимателя не поступило. Также по условиям договора объем предоставляемой к переработке продукции должен составлять не менее 10 тонн", - отметил Ядренников.

Болдырев не передал ГУПу никакого сырья и "Вторпереработке" пришлось резервировать производственные мощности в десять тонн сырья (по условиям договора - прим.). Это привело к простою производственной линии и предприятие лишилось части прибыли.

По договору Болдырев мог легко обратиться к руководству "Вторпереработки" и попросить продлить с ним договор, однако по каким-то причинам этого не сделал.

Ядренников также пояснил, что никаких официальных предложений по аренде производственной линии от Болдырева не поступало. По закону для этого нужно согласие учредителя ГУПа - им является департамент агропромышленного комплекса Курганской области, также требуется заключение департамента имущественных отношений региона.

"В любом случае, право аренды может быть передано путем прохождения через конкурсные процедуры", - отметил руководитель "Вторпереработки".

В СМИ же написали, что производственная линия за 32 млн руб. не работала и сам Болдырев предложил взять ее в аренду. На самом деле все оказалось просто - Болдырев хотел обмануть власти, так как предложил чиновникам разобрать линию и перенести ее к нему на территорию.

"Я попросил его предоставить документы на производственную площадку, а также ее технические характеристики и фотоматериалы. До настоящего времени предприниматель ничего не предоставил", - рассказал Ядренников.

Из-за отсутствия документов Ядренников не мог инициировать процедуру аренды линии и, тем более, ее разбор.