19 Августа 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
коллаж, религия, вера, свечи, секта (2019) | Фото: Накануне.RU

Экс-помощник прокурора Сургута, подозреваемый в участии в запрещенной организации "Свидетели Иеговы", задержан

Силовыми службами ХМАО-Югры задержан бывший помощник прокурора Сургута Тимофей Жуков. Мужчину подозревают в причастности к религиозной организации "Свидетели Иеговы", деятельность которой запрещена в России по решению Верховного суда.

Мужчина, которого Сургутский городской суд направил для обследования в психиатрическую лечебницу Екатеринбурга, приехал в Ханты-Мансийск, где ранее, 20 января, обжаловал вышеупомянутое решение. Именно в столице ХМАО силовики якобы задержали Тимофея Жукова и "увезли в неизвестном направлении".

Получить своевременные комментарии силовых структур не удалось.

На данный момент предполагаемый последователь запрещенной на территории Российской Федерации религиозной организации "Свидетели Иеговы" обвиняется в выступлении с речами, участии в проповедническом служении с жителями Сургута и свидетелями Иеговы, проведении встреч с "пионерами", "старейшинами" и "служебными помощниками", с целью осуществления организацией деятельности "старейшин" в "собрании" "Взлетное". Возбуждено дело по ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ, подразумевающей осуществление экстремистской деятельности религиозной организацией. По делу вместе с Тимофеем Жуковым проходят еще 14 человек.

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Экс-помощник прокурора Сургута, подозреваемый в участии в запрещенной организации "Свидетели Иеговы", задержан

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Теги: сектанты, Тимофей Жуков



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