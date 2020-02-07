"Очень неожиданно": Решетников о своем назначении министром экономики РФ

Экс-губернатор Пермского края Максим Решетников во время своего заключительного эфира в Instagram заявил, что назначение министром экономического развития РФ для него стало неожиданным, передает корреспондент Накануне.RU.

Он также сообщил журналистам, что его семья до сих пор находится в Перми.

"Семья пока еще здесь. Потому что и учебный год, и так далее. Семья тоже прикипела к Пермскому краю", - ответил Решетников на вопрос журналиста.

Также он рассказал о своих первых рабочих днях в качестве министра.

"Задач много, задачи растут. Никакой скидки на вхождение. Было два - три дня познакомиться со всеми. Сейчас загрузка. Личное время, может быть, ближе к лету появится", - высказался он.

Кроме того министр отметил, что с нынешним врио губернатора Пермского края Дмитрием Махониным хорошо знаком, вместе работали и приезжали в родное поселение Махонина, реализовывали там проекты.