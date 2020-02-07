Бывший губернатор Прикамья рассказал о проектах, за которые ему стыдно

Экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова во время заключительной прямой конференции в Instagram спросили - за какие проекты ему не стыдно, а за какие - стыдно, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что таких проектов, за которые не стыдно, много.

"Мне не стыдно за школу в Лысьве, за завод Шпагина, за эспланаду, за то, что делаем в Березниках - переселение, точно не стыдно, и стыдно не будет. За участковые пункты не стыдно, за дороги", - ответил Решетников. Также он отметил, что много было сделано для развития промышленности, активно решались вопросы газификации.

"То, за что не то что стыдно, а обидно... Не дожали. В первую очередь, это рукава аэропорта. Дожмем, я уже сказал. Тем, кто за это отвечает, уже сказал, что буду "злоупотреблять" другими полномочиями, если они не доделают. За зоопарк. Обидно, что на этапе входа опыта строительного не было. Основная проблема там в проектной документации. Начали строить по документации, по которой строить было нельзя. Фундаменты уплыли, будем укреплять. Это не фатально. Поликлинику в Кировском районе тоже не доделали. Но доделаем. Поликлиники в этом году будут сдаваться. По театру... с изъятием все вопросы будут закругляться. Можно экспертизу делать", - заявил Решетников.

Напомним, сегодня врио губернатора Махонин отметил, что постарается сделать все, чтобы завершить масштабные проекты своего предшественника.

Сам Решетников пообещал помощь в завершении масштабных проектов. Он возглавляет оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми.