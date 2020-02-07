19 Августа 2020
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Экономика В России Москва
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: ЦБР

Набиуллина рассказала, как ЦБР будет взаимодействовать с новым правительством

Центральный банк России и правительство РФ будут теснее взаимодействовать, чтобы координировать свои действия. Об этом во время пресс-конференции рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина.

По ее словам, ЦБР и правительство "предметно обсуждали две инициативы".

"Первая инициатива касается макроэкономической стабильности. Мы будем чаще и оперативнее общаться, выверять информацию и наши оценки. Это механизм постоянных встреч, консультаций. Чтобы мы принимали более точные решения, будучи более информированными о действиях друг друга", - пояснила Набиуллина.

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Набиуллина рассказала, как ЦБР будет взаимодействовать с новым правительством

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Теги: эльвира набиуллина, правительство, центральный банк россии



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