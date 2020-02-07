"Мы были как беженцы": американцы хвалят российскую эвакуацию из Уханя и критикуют свою

Эвакуированные из Китая граждане США раскритиковали действия американских властей, указав на положительный пример России. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Так, американка из штата Нью-Джерси сравнила себя и других эвакуируемых с беженцами и пожаловалась на нехватку информации.

По данным издания, более 500 американцев остались в аэропорту Уханя без помощи и поддержки, некоторые из них пробыли там двое суток. При этом в воздушной гавани царил хаос - не было ни представителей США, которые могли бы им помочь, ни табличек, на которых было бы указано, где собираться.

Журналисты привели в пример российскую эвакуацию, когда сотрудники консульства установили информационный стол с флагом и предоставили автобусы для доставки граждан в аэропорт.

Отмечается и другой важный момент - российскую эвакуацию проводили военные спецборты. Как сообщает ТК "Звезда", это предписано техникой безопасности, поскольку по факту операция проводилась в зоне заражения. Кроме того, в военных самолетах система вентиляции устроена иначе, чем в гражданских, и минимизирует возможный риск размножения вируса.

Напомним ,1 февраля президент РФ Владимир Путин приказал привлечь самолеты Воздушно-космических сил для эвакуации россиян из наиболее пораженных коронавирусом регионов Китая. Тюменская область была определена как зона карантина для граждан, возвращающихся в Россию.

Центр "Градостроитель" выбран для карантина потому, что из него невозможно распространение инфекции. Установлены ограждения, видеонаблюдение. Он оборудован собственными канализацией и камерой для дезинфекции ,сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Всего из Уханя вывезли 128 россиян и 16 граждан стран СНГ. Пассажиров сопровождали военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.