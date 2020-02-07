19 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область
злая собака (2015) | Фото: life72.org

В Тюменской области собака покусала ребенка, пострадавшую спецбортом эвакуируют в Москву

Пострадавшую от нападения собаки маленькую жительницу Боровского госпитализируют в одну из столичных клиник, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе областного УМВД Накануне.RU сообщили, что 6 февраля девочка 2017 г.р., отдыхая у бабушки, гуляла на улице. На ребенка набросилась выбежавшая из вольера собака и серьезно покусала жертву. Пострадавшую доставили в ОКБ №2 Тюмени. Проводится проверка.

"У двухлетней пострадавшей в момент осмотра диагностировали открытую рану головы и травматический шок. Сейчас она получает необходимое лечение в условиях реанимации. Принято решение о доставке ребёнка для оказания специализированной помощи в Москву. Правительство региона организовало эвакуацию спецбортом", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

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В Тюменской области собака покусала ребенка, пострадавшую спецбортом эвакуируют в Москву

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Теги: собака, нападение, Боровский



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