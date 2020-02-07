19 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Максим Решетников (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Решетников не планирует забирать с собой в Москву людей из своей команды

Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников, а ныне министр экономического развития РФ, проводит сегодня итоговую конференцию с пермяками в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

На вопрос, кого он заберет вместе с собой в Москву, Решетников ответил, что покинет регион только пара членов команды. При этом он отметил, что это их "личные вопросы".

"Моя позиция и просьба следующая: просьба максимально продолжить все, что начато. Просил свою команду максимально оказать помощь Дмитрию Махонину. В любом случае, у Дмитрия Николаевича в этом вопросе приоритетное право. Если будут кадровые перестановки, потеряется темп... Я просил коллег, большинство понимает и поддерживает. За три недели пока никто не уехал", - заявил экс-глава региона.

Дмитрий Махонин был назначен врио губернатора Пермского края 6 февраля. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Напомним, что сегодня на представлении Махонин отметил, что постарается сделать все, чтобы завершить масштабные проекты своего предшественника.

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Решетников не планирует забирать с собой в Москву людей из своей команды

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Теги: Максим Решетников, конфереция, instagram



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