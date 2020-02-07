19 Августа 2020
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Экономика В России Москва
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: ЦБР

В первом квартале 2020 года инфляция может составить 2%, годовая – 3,5-4% - Набиуллина

Глава Центрального банка Росси Эльвира Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки до 6% на прошедшем заседании совета директоров регулятора. Она не исключает, что снижение продолжится на ближайших заседаниях, "если ситуация будет развиваться в рамках наших прогнозов".
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Набиуллина рассказала журналистам, что главный фактор, повлиявший на нынешнее снижение – инфляция. ЦБ ожидает, что в первом квартале 2020 года инфляция составит около 2%, на конец года она составит 3,5-4%.

"Росту частного потребления способствовал рост реальных зарплат. В конце прошлого года началось более активное исполнение государственных расходов. В текущем году эти тренды сохранятся", - сказала глава ЦБР.

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В первом квартале 2020 года инфляция может составить 2%, годовая – 3,5-4% - Набиуллина

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Теги: эльвира набиуллина, инфляция, прогноз



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