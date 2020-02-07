Сотни тысяч евро в месяц: названа зарплата Головина в "Монако"

Известное французское издание L’Equipe опубликовало данные о зарплатах футболистов "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин.

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По информации издания, самая большая зарплата в клубе у нападающего Виссама Бен Йеддера - он получает 650 тысяч евро в месяц. На втором месте полузащитник Сеск Фабрегас, его месячный доход оценивается в 600 тысяч евро. Третье место у хавбека Тьемуэ Бакайоко - 450 тысяч евро в месяц.

Полузащитник сборной России Александр Головин занял девятое место - его зарплата в "Монако" составляет 225 тысяч евро в месяц.

Напомним, в конце января "Монако" вылетел из Кубка Франции, на своем поле проиграв "Сент-Этьену". Головин провел на поле весь матч и никак себя не проявил, а уже в добавленное время россиянин получил желтую карточку.