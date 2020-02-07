Сотни тысяч евро в месяц: названа зарплата Головина в "Монако"

19 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Здесь http://remont.youdo.com/repair/spaces/other/vnutotdelka/ можно найти здесь.
Топ 10 мастеров: http://remont.youdo.com/doors/accessories/handles/tag/zamena/, подробное описание тут.
Объявление: http://perevozki.youdo.com/krasnoyarsk/arendaavto/samosvaly/, подробное описание здесь.



Спорт В России За рубежом
Александр Головин, ФК Монако (2018) | Фото: twitter.com/as_monaco

Сотни тысяч евро в месяц: названа зарплата Головина в "Монако"

Известное французское издание L’Equipe опубликовало данные о зарплатах футболистов "Монако", за который выступает российский полузащитник Александр Головин.
Читайте также:

По информации издания, самая большая зарплата в клубе у нападающего Виссама Бен Йеддера - он получает 650 тысяч евро в месяц. На втором месте полузащитник Сеск Фабрегас, его месячный доход оценивается в 600 тысяч евро. Третье место у хавбека Тьемуэ Бакайоко - 450 тысяч евро в месяц.

Полузащитник сборной России Александр Головин занял девятое место - его зарплата в "Монако" составляет 225 тысяч евро в месяц.

Напомним, в конце января "Монако" вылетел из Кубка Франции, на своем поле проиграв "Сент-Этьену". Головин провел на поле весь матч и никак себя не проявил, а уже в добавленное время россиянин получил желтую карточку.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сотни тысяч евро в месяц: названа зарплата Головина в "Монако"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Головин, Монако, зарплата, рейтинг



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети