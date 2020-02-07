19 Августа 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Дмитрий Махонин (2020) | Фото: Правительство Пермского края

Новому врио губернатора Прикамья начали поступать "челобитные" от жителей края

Число подписчиков врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за сутки значительно выросло. До назначения на этот пост, число его подписчиков составляло 950 человек. Сейчас их насчитывается свыше 3,1 тыс., передает корреспондент Накануне.RU

Помимо поздравлений, от пермяков поступает и множество просьб:

"С нетерпением ждем восстановления ЖД сообщения на участке Пермь 1 - Пермь 2 и полноценный запуск городских электричек", - обратились к нему подписчики.

"Вопрос о наболевшем, аварийный фонд, #заостровка. Максим Геннадьевич не смог решить данный вопрос, вся надежда только на вас!"

"Председатель ТСЖ выставляет нереальные счета за коммуналку. Мы были везде где только можно, но никто помочь нам не может"

Дмитрий Махонин был назначен врио губернатора Пермского края 6 февраля. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Напомним, что сегодня на представлении Махонин отметил, что постарается сделать все, чтобы завершить масштабные проекты своего предшественника.

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Новому врио губернатора Прикамья начали поступать "челобитные" от жителей края

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Теги: Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края, instagram



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