19 Августа 2020
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Общество За рубежом
принцесса Беатрис (2018) | Фото:Википедия

Стала известна дата свадьбы внучки британской королевы и американского миллиардера

У королевы Великобритании Елизаветы II остается все меньше незамужних внучек и неженатых внуков. Дочь среднего сына королевы – принца Эндрю – принцесса Беатрис выйдет замуж 20 мая 2020 года. Ее супругом станет 35-летний миллиардер американско-итальянского происхождения Эдоардо Мапелли-Моцци. Помолвка пары состоялась в Италии в сентябре 2019 года.
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"Ее Величество любезно разрешила провести церемонию бракосочетания в королевской часовне во дворце Святого Джеймса. После церемонии состоится частный прием, который королева даст в садах Букингемского дворца", - говорится в сообщении пресс-службы королевы.

Стоит отметить, что помолвка Беатрис проходит на фоне секс-скандала с участием ее отца. Принц Эндрю оказался фигурантом расследования в отношении Джеффри Эпштейна, "голливудского сутенера", которого подозревали в торговле несовершеннолетними и организации занятия проституцией. Таблоиды сообщали, что Эндрю тоже не брезговал пользоваться услугами своего друга и, возможно, был в связи с несовершеннолетними. Кроме того, встал вопрос о сексуальном насилии. Эндрю уже пришлось публично отказаться от исполнения королевских обязанностей и от некоторых званий и титулов.

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Стала известна дата свадьбы внучки британской королевы и американского миллиардера

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Теги: принцесса беатрис, британская королевская семья, принц эндрю



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