Уральского застройщика осудили за мошенничество на 10 млн рублей

Экс-руководитель компании-застройщика ООО "Уральская строительная компания" и председатель правления ПК "Лесной" Андрей Тимчук осужден на 4 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима за присвоение денежных средств в размере 10 млн руб. Помимо лишения свободы, Октябрьским районным судом Екатеринбурга принято решение взыскать с осужденного компенсацию морального вреда в размере свыше 10 млн руб. в пользу ГКУ Свердловской области "Фонд жилищного строительства".

После того, как в 2013 г. было принято решение возобновить строительство трехсекционного жилого комплекса в Лесном, по причине банкротства первоначального застройщика, был основан потребительский кооператив "Лесной", застройщиком которого выступала ООО "Уральская строительная компания" во главе с Андреем Тимчуком. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, квартиры строились для социально незащищенных граждан, в том числе и детям-сиротам. Инициатива проходит в рамках выполнения государственных и региональных программ, в связи с чем застройщик обязался осуществить все строительно-монтажные работы до 1 марта 2015 г.

Спустя год после этого, ГКУ Свердловской области "Фонд жилищного строительства" подписал договоры паенакопления с "Лесным", о приобретении 43 квартир в первой секции дома, а спустя еще время, в 2015-2016 годах госконтракты на финансирование строительства еще 45 квартир в третьей секции дома. Однако, вместо выполнения своих обязанностей, Андрей Тимчук распорядился подделать информацию об объеме, виде и стоимости работ в актах, переданных для оплаты в ГКУ СО "Фонд жилищного строительства".

Октябрьский районный суд постановил, что стоимость невыполненных, но оплаченных фондом работ, на сумму свыше 10 млн руб. подсудимый "положил в свой карман", в связи с чем ему назначено наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ "мошенничество, совершенное в особо крупном размере" в виде лишения свободы на четыре года и выплаты денежной компенсации фонду в размере, превышающем 10 млн руб.