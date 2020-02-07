Владельца пермской сауны, в которой отравились дети, привлекут к ответственности

Индивидуального предпринимателя Касумова Г.Х., в сауне которого отравились дети, привлекут к административной ответственности. Дело поступило в Индустриальный районный суд Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание назначено на 10 февраля.

Ранее Роспотребнадзор Пермского края установил, что сауна работала с нарушением санитарно – эпидемиологических норм и правил. В числе нарушений - отсутствие производственного контроля за содержанием остаточного хлора в воде.

"При указанных нарушениях деятельность сауны с бассейнами не может осуществляться, поскольку создается угроза жизни и здоровью людей и угроза возникновения и распространения заболеваний. 5 февраля 2020 года применен временный запрет деятельности индивидуального предпринимателя по предоставлению услуг сауны с бассейнами по адресу: ул. Карпинского, 97а, на срок до рассмотрения дела судом", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

Напомним, 1 февраля Перми семь детей в возрасте от трех до 12 лет отравились в сауне и были доставлены в больницу. Роспотребнадзор сообщил о госпитализации шестерых детей. По факту произошедшего начал доследственную проверку следственный комитет.