Пинаев дал 10 дней на решение острых вопросов по транспортной реформе в Нижнем Тагиле

В администрации Нижнего Тагила подвели первые итоги транспортной реформы. Глава города дал перевозчикам 10 дней на устранение всех недостатков.

Напомним, движение общественного транспорта изменилось с субботы, 1 февраля: решение об этом было принято в конце прошлого года. Сообщалось, что перемены связаны с ликвидацией взаимозаменяющих маршрутов и сформированы с учетом пожеланий тагильчан.

Однако в первые же дни транспортная реформа вызвала недовольство и массу вопросов у жителей Нижнего Тагила. Как признавались пассажиры, они путаются и ничего не понимают.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, за неделю от горожан поступили десятки обращений, связанных с работой автобусов в разных районах. Мэр Владислав Пинаев акцентировал внимание подчиненных и руководителей транспортных предприятий на том, что каждая жалоба должна быть рассмотрена, а после анализа обращений приняты меры для устранения возникших проблем. На некоторые маршруты уже решено добавить дополнительные автобусы, а где-то их заменят на более вместительные.

Как добавили в мэрии, Пинаев дал перевозчикам ровно 10 дней на решение острых вопросов. Через неделю он собирается лично проехать в качестве пассажира автобуса по тем маршрутам, по работе которых было больше всего нареканий от тагильчан.