19 Августа 2020
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Политика Южный ФО В России
заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии (2018) | Фото: kremlin.ru

Российская делегация не долетела на встречу Путина и Лукашенко

Самолет с российскими журналистами и частью делегации, который с задержкой вылетел из Москвы на переговоры президентов РФ и Белоруссии, из-за непогоды вынужден был приземлиться вместо Сочи в Минеральных Водах.

На борту лайнера находятся глава Минэнерго Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, первый замглавы Минэкономразвития Михаил Бабич.

В городе-курорте сейчас шквалистый ветер и сильный дождь, крайне низкая видимость, и погода будет только ухудшаться. Самолет около часа провел в режиме ожидания в воздухе, но посадку не дали.

При этом утром самолет с участниками переговоров из-за сильного снегопада смог вылететь из Москвы с двухчасовой задержкой, пишет "Интерфакс".

Владимир Путин и Александр Лукашенко в итоге начали переговоры в Сочи тет-а-тет. Напомним, белорусский президент называл эту встречу "моментом истины".

Отношения белорусской и российской стороны испытывают напряжение в вопросах ценообразования на поставки газа и особенно нефти с конца прошлого года. В декабре Владимир Путин и Александр Лукашенко дважды проводили переговоры, которые закончились ничем.

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Российская делегация не долетела на встречу Путина и Лукашенко

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Теги: делегация, сочи, самолет, переговоры путина и лукашенко, владимир путин, александр лукашенко



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