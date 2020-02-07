АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги деятельности в области экологии и охраны окружающей среды в 2019 году

АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги реализации комплекса мероприятий в области экологии и охраны окружающей среды в 2019 году.

В рамках работы по восполнению водных биоресурсов в минувшем году в реки Обь-Иртышского бассейна было выпущено 289,4 тысяч штук молоди муксуна и свыше 466,7 тысяч штук стерляди. Представители государственных природоохранных органов, присутствовавшие при выпуске, признали удовлетворительным уровень организации и проведения учета, а также состояние мальков. Восполнение биологических ресурсов при проведении плановых ремонтных работ, реконструкции нефтепроводов в местах пересечения с водными преградами является одним из важных направлений работы в области обеспечения экологической безопасности в зоне производственной деятельности АО "Транснефть – Сибирь".

В 2019 году продолжено оснащение производственных объектов акционерного общества специальной техникой и материалами. В том числе приобретено 9000 м.п. боновых заграждений, четыре нефтесборщика. В целях повышения экологической безопасности построены очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод на НПС "Ильичевка" Урайского управления магистральных нефтепроводов (УМН) и ЛПДС "Апрельская" Сургутского УМН, а также завершены работы по капитальному ремонту очистных сооружений ЛПДС "Сосьва" Урайского УМН.

Для проведения исследований в 2019 году взято на анализ 19,5 тыс. проб объектов окружающей среды (питьевая и сточная вода, почва, воздух). Основной объем исследований – по 15,8 тыс. пробам – выполнен силами эко-аналитических лабораторий акционерного общества, остальные пробы передавались на исследование в сторонние аналитические лаборатории. Превышения установленных нормативов допустимых сбросов не зафиксировано. Эколого-аналитический контроль окружающей среды на объектах предприятия производился в соответствии с утвержденными планами.

Экологическая безопасность и рациональное природопользование – одно из приоритетных направлений деятельности АО "Транснефть – Сибирь". Успешная реализация программ Системы экологического менеджмента (СЭМ) ежегодно подтверждается внешним аудитом. В 2019 состоялся ресертификационный аудит СЭМ. Эксперты Ассоциации по сертификации "Русский регистр" отметили, что система менеджмента АО "Транснефть – Сибирь" результативна, выполняет все действующие требования в данной области, а также находится в процессе постоянного улучшения. В апреле 2020 года состоится очередной инспекционный аудит СЭМ АО "Транснефть – Сибирь".