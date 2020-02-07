19 Августа 2020
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Происшествия Курганская область
ДПС, взятка (2015) | Фото: dagestanpost.ru

За получение взятки задержан начальник отделения технадзора курганского ГИБДД Андрей Сергеев

Силовики задержали руководителя отделения технического надзора ГИБДД по Кургану Андрея Сергеева.

Высокопоставленного полицейского подозревают в получении взятки, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Следствие считает, что полицейскому дали не менее 160 тыс. руб. - "рубли" Сергеев получил от работника "Уральской испытательно-технической лаборатории" за внесение изменений в конструкции транспортных средств на основании поддельных документов.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области, Сергеева уже отстранили от работы.

Факт получения взятки выявили сотрудники УФСБ России по Курганской области во взаимодействии с СУ СК России по региону.

Если факт взяточничества будет доказан, то сотрудника уволят.

Сергеева отправили в СИЗО на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

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За получение взятки задержан начальник отделения технадзора курганского ГИБДД Андрей Сергеев

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Теги: ГИБДД, взятка, технадзор, задержание, ФСБ, Андрей Сергеев



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Развитие сюжета:

Ранее 09.02.2020 09:55 Мск Из-за арестованного подчиненного своей должности может лишиться начальник ГИБДД Курганской области Михаил Чебыкин

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