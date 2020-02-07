"Грабёж ЦБР промышленности и населения продолжается" – Дерипаска про снижение ключевой ставки

Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал (точнее – раскритиковал) очередное снижение ключевой ставки ЦБР. Она снизилась на 25 базисных пунктов – до 6%.

Дерипаска уже давно критикует Центральный банк и считает его политику корнем зла в проблемах российской экономики.

В своем telegram-канале Дерипаска пишет: "ЦБ снизил ставку на 0,25%. Первая подножка правительству Мишустина. Мина под национальные проекты и и программу борьбы с бедностью. Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни".