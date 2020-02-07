В Челябинске на карантин закрыли госуниверситет

В Челябинском государственном университете с 10 по 16 февраля отменены все виды занятий для студентов очной и очно-заочной форм обучения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

Решение о приостановке занятий принято оперативным штабом в рамках комплексного плана мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ. Ограничения касаются всех факультетов, институтов и филиалов ЧелГУ в Миассе и Троицке, а также колледжа, чьи студенты-очники отправлены на карантин с 7 февраля.

Напомним, в 14 муниципалитетах приостановлен учебный процесс, в том числе и Челябинске. За три дня прошедшей недели темп прироста заболеваемости снизился. Со следующей неделе в управлении Роспотребнадзора ожидают снижение заболеваемости.