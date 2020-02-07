Артюхов: в этом году Запад и Восток Ямала соединятся – откроется автотрасса Салехард – Надым

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сделал доклад о положении дел в округе. Он объяснил, почему приезжающим в округ врачи и учителя получают "северные" с первого дня, а также о сроках введения моста через реку Пур и открытие трассы Салехард – Надым, передает корреспондент Накануне.RU.

Во вступительном слове спикер заксобрания Ямала Сергей Ямкин отметил, что на оглашении послания присутствуют 17 депутатов. Прозвучали гимн России и Ямала. После этого слово взял Артюхов.

Для того, чтобы ямальцы могли полноценно жить уже сегодня, власти делают многое.

"Жилье, дороги, медицина – наши приоритеты. Цель на пятилетку – расселить миллион квадратов аварийного жилья. Это уже началось: в 2019 г. ключил получили 2 тыс. семей. Мне много писали по очереди программы молодая семья, срок ожидания до пяти лет. Сегодня семьи получили в семь раз больше сертификатов, чем в 2018 г., кроме того, вернулись в программу все, кто был исключен из-за достижения 36-летнего возраста", - сказал Артюхов.

Губернатор объяснил, почему можно использовать только на капитальнее жилье. По его словам, "семья вкладывается, а через несколько лет дом признается аварийным".

"Деревянный Ямал должен уйти в прошлое", - сказал Артюхов.

В этом году введут 20 детских садиков, в ближайшие четыре года построят новые школы.

"Первые 15 школ, которые попадут в программу реновации, начнем проектировать уже в этом году. Северные надбавки будут начисляться уже с первого дня работы. Многие спрашивают, почему тем, кто приезжает в округ, достается все и сразу? Но давайте спросим себя, что лучше, накопление "северных" по-старому или возможность отдать ребенка к профессионалу – учителю, врачу? Для того, чтобы специалисты ехали в округ, мы должны ввести достойную оплату труда", - сказал Артюхов.

2020-ый он объявил на Ямале годом дорог – будет отремонтировано 400 км.

"В конце года с опережением графика запустят мост через Пур. Он строится круглосуточно только на частные деньги. Кроме того, откроем дорогу Салехард – Надым. Запад и Восток округа соединятся. Повторю свою прошлогоднюю поездку на автомобиле, чтобы проверить качество ремонта", - сказал губернатор.

Надо создать комфортные условия для работы силовиков.

"Главное – здоровье. Надо создать врачам хорошие условия работы. Особое внимание я уделял этому в прошлом году. Вскоре в округе запустим несколько больниц. Например, медгородок и станцию "скорой помощи" в Салехарде", - сказал Артюхов.

В регионе в дополнение к маткапиталу на второго ребенка выплатят столько же – 150 тыс. руб.

"Общая сумма поддержки многодетной семьи может за раз достигнуть 3,5 млн руб. С прошлого года мы вручаем подарки новорожденным. Получаю положительные отзывы. Продолжим эту практику. Семья из пяти человек может улететь в Крым и обратно за 50 тыс. руб. – это вдвое дешевле, чем ранее. Предлагаю закрепить субсидированные билеты на рейсы авиакомпании "Ямал" до 2025 г.", - сказал губернатор.

До 18 тыс. руб. увеличено пособие по уходу за детьми-инвалидами.

"В 2021 г. исполнится 90 лет со дня первого полета в столицу нашего региона, тогда еще Обдорск. Считаю неверным, что полет из Ноябрьска в Симферополь стоил дороже, чем из Нового Уренгоя. Теперь этого не будет: они всегда будут стоить 10 тыс. руб. Введем такое же для Сочи. Цена будет такой же – 10 тыс. руб. Полеты в Санкт-Петербург будут стоить фиксировано – 7 тыс. руб.", - сказал Артюхов.

Деньги на развитие дает работа нефтегазовых предприятий. Началось развитие Харасавэйского месторождения. Во всю силу отработал завод "Ямал СПГ".

"Ямал – источник роста промышленности для всей станы. В округе появится еще один завод по сжиженному газу – "Арктик СПГ-2", там появится аэропорт", - сказал Артюхов.

Он отметил, что для того, чтобы ямальцы работали дома, надо, чтобы предприятия "забирали" специалистов сразу после учебы. Артюхов рассказал, что сотрудничество идет с колледжами, а также со школами.

"Мы должны держать выпускников в поле зрения, предлагать им достойные условия труда", - сказал губернатор.

Новом Уренгое, Салехарде и Ноябрьске появятся арт-резиденции. Также особое внимание уделять спорту – одном из городов появится биатлонный центр. В этом году благоустроят вдвое больше дворов, чем в прошлом году.

"Вдвое больше стала цена на выкуп 1 кг мяса оленя первой степени, выросли "кочевые". Помогаем детям из семей тундровиков поступать в колледж", - сказал Артюхов.

Он сообщил, что власти регулярно выделяют деньги на нужды округа, поэтому "сослаться на их отсутствие в случае отсутствие результата будет невозможно".

"Нашему округу исполнится 90 лет. Это праздник в первую очередь, первопроходцев. Жизнь была трудной, но она прошла в атмосфере бескорыстного братства", - сказал он.