19 Августа 2020
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Происшествия Тюменская область
мусор, мусоропереработка, мусорная реформа (2019) | Фото: &quot;РТ-Инвест&quot;

В Тюмени женщина выкинула в мусор новорожденного сына. Мертвого младенца нашли при сортировке отходов

В Тюмени 5 февраля в ТЭО (Тюменское экологическое объединение) на ленте сортировки мусора сотрудниками был найден труп новорожденного младенца. Мальчика обнаружили с пуповиной и плацентой, на вид ему около одного дня.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следственного комитета РФ по Тюменской области, у ребенка не было выявлено признаков насильственной смерти. На данный момент возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ "убийство матерью новорожденного ребенка".

Ведется розыск матери. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Всем, кто располагает необходимой для следствия информацией о произошедшем, просьба звонить по номеру: 8 (3452) 64-17-20.

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В Тюмени женщина выкинула в мусор новорожденного сына. Мертвого младенца нашли при сортировке отходов

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Теги: Младенец, новорожденный, труп, мусор, розыск



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