В Екатеринбурге потушили крупный пожар на складе с пластмассой

Пожарным удалось справиться с огнем на складе в Екатеринбурге.

Напомним, сегодня днем поступил сигнал о возгорании на улице Маневровая, 31. Внутри здания склада находились пластмассовые изделия, площадь пожара составила 450 кв.м.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в 15 часов пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение. Сейчас специалисты проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

"Для контроля за состоянием воздуха в районе пожара работает передвижная инженерно-химическая лаборатория. Превышения ПДК не зарегистрировано", - отметили в ведомстве.

Точная причина пожара устанавливается.