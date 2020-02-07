19 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
Пожар на улице Маневровая в Екатеринбурге (2020) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге потушили крупный пожар на складе с пластмассой

Пожарным удалось справиться с огнем на складе в Екатеринбурге.

Напомним, сегодня днем поступил сигнал о возгорании на улице Маневровая, 31. Внутри здания склада находились пластмассовые изделия, площадь пожара составила 450 кв.м.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в 15 часов пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение. Сейчас специалисты проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

Пожар на улице Маневровая в Екатеринбурге(2020)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

"Для контроля за состоянием воздуха в районе пожара работает передвижная инженерно-химическая лаборатория. Превышения ПДК не зарегистрировано", - отметили в ведомстве.

Точная причина пожара устанавливается.

Пожар на улице Маневровая в Екатеринбурге(2020)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

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В Екатеринбурге потушили крупный пожар на складе с пластмассой

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Теги: пожар, склад, пластмасса, Екатеринбург



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Ранее 07.02.2020 12:37 Мск В Екатеринбурге полыхает склад с пластмассовыми изделиями

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