19 Августа 2020
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Общество Курганская область
(2018) | Фото: Накануне.ru

В Зауралье из-за гололеда для пригородных автобусов закрыли федеральную трассу от Варгашей до Петухово

В Курганской области для движения пассажирских автобусов перекрыли участок федеральной трассы "Иртыш" - от Варгашинского до Петуховского района.

Ограничение ввели из-за гололеда, сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.

"Зимняя скользкость в виде стекловидного льда создает угрозу жизни и здоровью пассажиров", - отметили в полиции.

Граждан, которые уже купили билеты по этому направлению, просят обратиться в автовокзал и сдать билеты. Водителей легковых машин, которые собрались в путь в сторону Петухово, просят отказаться от поездки, либо выбрать другой маршрут.

Дорожники сейчас ликвидируют гололед - по мере приведения покрытия трассы в безопасное состояние движение автобусов возобновится.

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В Зауралье из-за гололеда для пригородных автобусов закрыли федеральную трассу от Варгашей до Петухово

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Теги: Варгаши, Петухово, трасса, Иртыш, автобусы, гололед



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Развитие сюжета:

Ранее 08.02.2020 11:45 Мск На трассе "Иртыш" в Зауралье снят запрет на движение автобусов

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