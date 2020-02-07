В Зауралье из-за гололеда для пригородных автобусов закрыли федеральную трассу от Варгашей до Петухово

В Курганской области для движения пассажирских автобусов перекрыли участок федеральной трассы "Иртыш" - от Варгашинского до Петуховского района.

Ограничение ввели из-за гололеда, сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.

"Зимняя скользкость в виде стекловидного льда создает угрозу жизни и здоровью пассажиров", - отметили в полиции.

Граждан, которые уже купили билеты по этому направлению, просят обратиться в автовокзал и сдать билеты. Водителей легковых машин, которые собрались в путь в сторону Петухово, просят отказаться от поездки, либо выбрать другой маршрут.

Дорожники сейчас ликвидируют гололед - по мере приведения покрытия трассы в безопасное состояние движение автобусов возобновится.