Суд вернул Цуркан под арест

Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр решение об освобождении из СИЗО бывшего члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже.

Как сообщает РИА Новости, суд постановил взять Цуркан под стражу в зале заседаний, что и было сделано.

Ранее экс-топ-менеджер компании заявила в интервью РБК, что по ее делу допросили трех заместителей министра энергетики. Также она выступила с обращением к Владимиру Путину с просьбой о независимом расследовании.

Напомним, Цуркан взяли под арест в июне 2018 года. В том же месяце стало известно об отстранении ее от должности. В январе 2020 года суд отпустил Цуркан из СИЗО, изменив меру пресечения на запрет определенных действий.

По версии следствия, бывший топ-менеджер "Интер РАО" в 2015 году передала молдавской разведке три рапорта, которые касались поставок электроэнергии в Крым, ДНР и ЛНР, а также долгов Молдавии за газ.