19 Августа 2020
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Общество Челябинская область
Заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров (2020) | Фото: facebook.com/monteKlever

"Для исправления понадобится пять-шесть лет". Новый вице-мэр Челябинска оценил состояние городской среды

Заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров считает, что на исправление последствий "дорожной революции" потребуется около шести лет.

Накануне Егоров прогулялся по улицам Труда и Российская и оценил состояние городской среды.

"Городская среда оставляет желать лучшего. В связке со всеми управлениями города будем работать над тем, чтобы это исправить! По предварительным оценкам для исправления всего наследства после "дорожной революции" понадобится около 5-6 лет интенсивной работы", - сообщил он в своем ТГ-канале.

Напомним, Егоров был назначен вице-мэром в феврале. Ранее он работал заместителем начальника отдела Мосгортранса.

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"Для исправления понадобится пять-шесть лет". Новый вице-мэр Челябинска оценил состояние городской среды

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Теги: Александр Егоров, вице-мэр, городская среда, дорожная революция,



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