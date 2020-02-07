Свердловского министра "вызвали" в суд из-за нормативов накопления ТКО

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов получил приглашение в суд. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил лидер инициативной группы против строительства в регионе мусорного полигона Эдуард Мансуров.

Как рассказал общественник на своей странице в соцсети, 11 февраля в Свердловском областном суде рассмотрят иск жителей Нижнего Тагила. Они оспаривают нормативы накопления ТКО, утвержденные Региональной энергетической комиссией.

"В связи с тем, что совсем недавно министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов заявил, что он тоже не согласен с установленными нормативами, тагильчане решили пригласить его на суд", - отметил Мансуров.

О реакции министра на данное приглашение неизвестно.

Напомним, ранее Смирнова вызвали "на ковер" в областное Законодательное собрание. В конце февраля депутаты ждут его объяснений по строительству мусорных полигонов в регионе.