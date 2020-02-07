Управляющий хостелом "Карамель" пытается оспорить меру пресечения

Управляющий пермским мини-отелем "Карамель" Сергей Щербаков пытается оспорить избранную в отношении него меру пресечения, передает корреспондент Накануне.RU.

31 января по решению Свердловского суда Перми Щербаков был заключен под стражу до 20 марта и направлен в СИЗО №1. Управляющий считает эту меру слишком суровой.

Апелляция на арест Щербакова будет рассмотрена сегодня в Пермском краевом суде под председательством судьи Натальи Евстюниной. Сам управляющий будет участвовать в рассмотрении жалобы по видеосвязи.

Напомним, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом Сергей Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность.

Следователи утверждают, что предприниматель в подвале сделал незаконную перепланировку и организовал мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья.