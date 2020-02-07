Центральный банк России понизил ключевую ставку до 6%

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 6%. Такое развитие событий предсказывали многие эксперты. Это шестая корректировка ставки за последний год.

Ставка была понижена, несмотря на такие сдерживающие факторы как назначение нового правительства, принятие дополнительных социальных обязательств государством (маткапитал, индексация пенсий и т.д.) и уханьский коронавирус.

Главная причина продолжения курса на снижение ставки – замедление инфляции. И аналитики предсказывают еще минимум одно снижение – на те де 25 б.п. – до конца 2020 года.

"Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в релизе ЦБР.

Регулятор отмечает и риски, которые несет коронавирус: "Сохраняется риск дальнейшего замедления темпов роста мировой экономики, в том числе под влиянием геополитических факторов, усиления волатильности на мировых товарных и финансовых рынках, что может оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Дополнительным фактором неопределенности для ближайших кварталов является ситуация с коронавирусом".