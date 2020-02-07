19 Августа 2020
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Общество Курганская область
курган (2014) | Фото: Накануне.ru

В зелено-белых цветах. В аэропорту Кургана рассказали, каким будет здание "воздушной гавани" после ремонта

Руководитель курганского аэропорта презентовал дизайн-проект обновленного здания "воздушной гавани", на презентации присутствовали замгубернатора региона Владимир Архипов, глава департамента экономического развития Ольга Ракетская и директор департамента промышленности и транспорта Владимир Ковалев.

Как отметил Коваленко, цвета - зеленый и белый - выбраны не случайно, а с учетом цветов геральдических символов Зауралья.

Ремонт здания аэропорта будет полностью оплачен компанией-владельцем - "Аэрофьюэлз Курган".

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе правительства Курганской области, зону досмотра перенесут с первого на второй этаж. Багаж пассажиры будут сдавать на первом, потом подниматься на второй, где после регистрации на рейс будут попадать в так называемую "стерильную зону".

Витражные стекла здания останутся, но их заменят на новые пластиковые стеклопакеты. Это сделано для того, чтобы пассажиры в зале ожидания могли любоваться взлетно-посадочной полосой.

Бизнес-зал будет на первом этаже. Также в здании появится специальный зал для маломобильных граждан, будет работать амбулифт.

По недавно принятому на уровне Российской Федерации решению, во все здания аэровокзалов вернутся комнаты для курения - появится такая и в курганском аэропорту. В ходе ремонта строители обновят туалеты - Дмитрий Коваленко рассказал, что там будут необычно расположены раковины и появится интересная отделка.

Как отметил Владимир Архипов, необходимо предусмотреть и благоустройство территории перед зданием.

"Мы договорились о том, что тридцать метров в непосредственной близости от здания - это будет зона ответственности аэропорта, а далее - зона нашей ответственности. Мы предлагаем изменить территорию в рамках программы "Комфортная городская среда", - сказал замгубернатора.

Также будет продуман план автостоянки - для того, чтобы пассажиры смогли оставить там свои машины и спокойно улететь по своим делам.

Еще одно нововведение, по словам Владимира Ковалева - это запуск автобусов до аэропортов Челябинска, Екатеринбурга и Казахстана. Такие идеи пока в планах, но если они реализуются, то это поможет пассажирам формировать удобные стыковочные маршруты.

Ремонт внутренней отделки здания курганского автовокзала закончат уже в июне этого года. Фасады планируют ремонтировать до осени.

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В зелено-белых цветах. В аэропорту Кургана рассказали, каким будет здание "воздушной гавани" после ремонта

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Теги: аэропорт, Курган, Дмитрий Коваленко, ремонт



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Развитие сюжета:

Ранее 26.02.2020 14:51 Мск "Получится уютным и красивым". Строители начали внутренний ремонт курганского аэропорта

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