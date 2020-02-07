В Москве задержан замначальника Генштаба ВС России

О задержании в Москве замначальника Генштаба – начальника главного управления связи ВС РФ Халила Арсланова сообщает "Коммерсант", со ссылкой на неназванный источник. По данным издания, крупный военный чиновник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Задержание состоялось утром дома у Арсланова, его проводили сотрудники военной контрразведки ФСБ. После дачи показаний его под конвоем доставили в 235-й гарнизонный военный суд, в котором ГВСУ СКР собирается ходатайствовать об аресте военачальника на два месяца, пишет издание.

По уголовному делу проходят также бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а кроме того, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Все они ранее признали свою вину в махинациях, в том числе при закупке средств связи на сумму более 6,5 млрд руб., дав показания на замначальника Генштаба. Впоследствии, правда, офицеры Кутахов и Оглоблин заявили, что оговорили Халила Арсланова.