19 Августа 2020
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Происшествия В России Северо-Кавказский ФО
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Задержан глава УФСИН по Северной Осетии

Начальник УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.

Емельянова задержали 6 февраля, сообщает ТАСС. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Подробности расследования в отношении высокопоставленного сотрудника ФСИН не приводятся.

В ноябре во ФСИН России опровергли проведение обысков в кабинете первого замдиректора ведомства Анатолия Рудого.

Ранее СМИ сообщили о якобы проводимых у Рудого обысках в рамках дела о задержании руководства УФСИН Ростовской области.

13 ноября в Ростове-на-Дону был задержан начальник главного управления ФСИН по региону Муслим Даххаев и его заместители. Задержание провела ФСБ.

Даххаеву инкриминируют разглашение сведений, составляющих государственную тайну. В офисе ГУФСИН прошли обыски. Даххаев арестован.

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Задержан глава УФСИН по Северной Осетии

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Теги: фсин, северная осетия, глава уфсин



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Развитие сюжета:

Ранее 08.02.2020 12:42 Мск Начальник УФСИН Северной Осетии арестован, ему готовятся предъявить обвинение

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