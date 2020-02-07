Задержан глава УФСИН по Северной Осетии

Начальник УФСИН по Республике Северная Осетия Юрий Емельянов задержан по делу о растрате.

Емельянова задержали 6 февраля, сообщает ТАСС. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Подробности расследования в отношении высокопоставленного сотрудника ФСИН не приводятся.

В ноябре во ФСИН России опровергли проведение обысков в кабинете первого замдиректора ведомства Анатолия Рудого.

Ранее СМИ сообщили о якобы проводимых у Рудого обысках в рамках дела о задержании руководства УФСИН Ростовской области.

13 ноября в Ростове-на-Дону был задержан начальник главного управления ФСИН по региону Муслим Даххаев и его заместители. Задержание провела ФСБ.

Даххаеву инкриминируют разглашение сведений, составляющих государственную тайну. В офисе ГУФСИН прошли обыски. Даххаев арестован.