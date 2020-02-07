19 Августа 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
поле пшеница (2015) | Фото: gubernator74.ru

Тимошенко призвала украинцев восстать и выходить на улицы

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала украинцев "восстать" против продажи земли, которую власть хочет узаконить, и выходить на митинги протеста.
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"Они сдают 72% нашей территории. И, если они за это проголосуют, мы больше суверенной независимой Украины иметь не будем", - заявила она.

По ее словам, власть хочет распродать "последний ресурс страны" - землю. И тем самым предаст будущие поколения.

Как сообщало Накануне.RU, в Раде вчера произошли столкновения из-за "земельного" закона, который власть обещала Западу принять в обмен на новые кредиты. Но в итоге парламент перешел к рассмотрению поправок к законопроекту, что должно затянуться на много дней. Были рассмотрены лишь 184 из более чем 4 тыс. поправок, причем принята только одна.

"Очередной дедлайн Зеленского был провален. Король таки голый получается!?" - написал политолог Кирилл Молчанов.

Важность законопроекта заключается в том, что его очень требует Запад, но внутри Украины очень сильное противодействие, что чревато политическими потрясениями для страны.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в Facebook пишет, что "ситуация 50 на 50".

"Там сейчас серьезный конфликт внутри самой фракции. Есть серьезные выгодополучатели. Среди депутатов таких процентов пять. Все остальные кнопкодавы. Их сейчас используют... С деньгами будут те, кто сидит в администрации президента, часть депутатов, силовиков, те, кто относится к воровской элите... Народ этот закон не признает", - прогнозирует Олейник.

Сторонник продажи земли финансовый аналитик Сергей Фурса подметил интересную деталь, которую он иронично описал так:

"Такие украинские исконные тысячелетние традиции, возникшие после прихода большевиков 100 лет назад. И нет для украинца ничего более святого, чем заветы строителей коммунизма. Особенно эти заветы святы для украинских националистов".

Впрочем, против продажи земли выступают не только националисты, а около 70% населения страны. И это тот редкий случай, когда украинские националисты тоже выражают волю народа.

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Тимошенко призвала украинцев восстать и выходить на улицы

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Теги: Украина, продажа земли



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