Премьер-министр Японии приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил посетить празднование 75-летия Победы над фашистской Германией и провести переговоры с президентом Владимиром Путиным, передает японское агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии.

По словам источника, переговоры Абэ и Путина могут пройти 8 или 10 мая.

Напомним, 7 февраля Абэ в очередной раз высказал намерение продвигать двухсторонние переговоры по мирному договору с Россией, этому предшествовали митинги сторонников возвращения Южных Курильских островов в Японии.

На празднование 75-летия Победы в Москву приглашены многие мировые лидеры, некоторые из них, например, президент Франции Эммануэль Макрон уже дали свое согласие участвовать, а некоторые, вроде президента США Дональда Трампа, пока раздумывают.