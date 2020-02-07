19 Августа 2020
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Политика В России За рубежом
&quot;Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус&quot;, Владимир Путин, Синдзо Абэ (2019) | Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Японии приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил посетить празднование 75-летия Победы над фашистской Германией и провести переговоры с президентом Владимиром Путиным, передает японское агентство Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии.

По словам источника, переговоры Абэ и Путина могут пройти 8 или 10 мая.

Напомним, 7 февраля Абэ в очередной раз высказал намерение продвигать двухсторонние переговоры по мирному договору с Россией, этому предшествовали митинги сторонников возвращения Южных Курильских островов в Японии.

На празднование 75-летия Победы в Москву приглашены многие мировые лидеры, некоторые из них, например, президент Франции Эммануэль Макрон уже дали свое согласие участвовать, а некоторые, вроде президента США Дональда Трампа, пока раздумывают.

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Премьер-министр Японии приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

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Теги: премьер-министр японии, 75-летие победы, переговоры, япония, синдзо абэ



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