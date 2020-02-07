19 Августа 2020
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Общество Челябинская область
общественный транспорт, маршрутка, остановка (2017) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске УФАС проверит обоснованность повышения стоимости проезда в маршрутках до Копейска

УФАС проводит проверку после жалоб горожан на рост стоимости проезда в маршрутках, соединяющих Челябинск и Копейск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Речь идет о маршрутках № 128 и 174. По словам горожан, проезд в них подорожал с 40 до 45 рублей.

Перевозки в указанных маршрутных такси осуществляют ООО "Автолайн" и ООО "Мегаавто". Им направлены запросы о предоставлении информации об экономических причинах увеличения цены проезда. Ответ они должны предоставить до 18 февраля.

Также УФАС изучает ценовую политику иных компаний, осуществляющих перевозки по направлению Челябинск – Копейск.

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В Челябинске УФАС проверит обоснованность повышения стоимости проезда в маршрутках до Копейска

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Теги: УФАС, маршрутка, проезд, проверка,



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