Жительница Южного Урала, которая убила семью в ДТП, сядет в тюрьму в 2026 году

В Челябинской области вынесли приговор жительнице Троицка, которая стала виновницей смертельного ДТП.

В конце июля прошлого года она за рулем иномарки ехала по объездной дороге села Октябрьское - в машине кроме нее находились ее дети - 7-летний сын и 15-летняя дочь, а также пожилая родственница, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

На крутом повороте машину занесло, так как автоледи двигалась со скоростью 120 км/ч и не справилась с управлением. В результате аварии дочь и пожилая женщина погибли, а сын женщины получил тяжелые травмы.

Суд назначил 35-летней женщине 2,5 года в колонии, а также лишил ее водительских прав на два года. Так как сыну еще предстоит лечение и курс реабилитации, наказание она начнет отбывать только в 2026 году - когда мальчику исполнится 14 лет.