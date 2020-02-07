19 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Жительница Южного Урала, которая убила семью в ДТП, сядет в тюрьму в 2026 году

В Челябинской области вынесли приговор жительнице Троицка, которая стала виновницей смертельного ДТП.

В конце июля прошлого года она за рулем иномарки ехала по объездной дороге села Октябрьское - в машине кроме нее находились ее дети - 7-летний сын и 15-летняя дочь, а также пожилая родственница, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

На крутом повороте машину занесло, так как автоледи двигалась со скоростью 120 км/ч и не справилась с управлением. В результате аварии дочь и пожилая женщина погибли, а сын женщины получил тяжелые травмы.

Суд назначил 35-летней женщине 2,5 года в колонии, а также лишил ее водительских прав на два года. Так как сыну еще предстоит лечение и курс реабилитации, наказание она начнет отбывать только в 2026 году - когда мальчику исполнится 14 лет.

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Жительница Южного Урала, которая убила семью в ДТП, сядет в тюрьму в 2026 году

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Теги: Троицк, суд, ДТП, авария, гибель, женщина



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