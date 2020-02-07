19 Августа 2020
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Наука и техника Свердловская область
лаборатория УрФУ (2020) | Фото: Накануне.RU

"Мы создаем наноматериалы для "зеленой" химии и энергетики": уральские ученые открыли новый способ очистки воды и воздуха

Ученые Уральского федерального университета совместными усилиями с Уральским отделением Российской академии наук открыли новый, "зеленый" способ очистки воды и воздуха от вредных органических веществ. Технология подразумевает использование трубок диоксида титана и солнечного света, исключая любой фактор вреда окружающей среде.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского федерального университета, на данный момент группой академика РАН, директора Института металлургии УрО РАН, профессора кафедры физических методов и приборов контроля качества УрФУ Андрея Ремпеля, являющегося руководителем научного проекта, готовится к публикации обзорная статья "Нанотрубки диоксида титана: синтез, структура, свойства и применение" с поддержкой гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

Как рассказывает сам ученый, выращенные тонкие пленки нанотрубок диоксида титана будут являться фотокатализатором, что поспособствует ускоренному расщеплению воды на водород и кислород. Именно данный процесс и поможет прийти к "чистой" водородной энергетике.

"Водород можно получить по-разному, в том числе энергоемкими способами (таким, как электрохимия), которые к тому же требуют строительства гидроэлектростанций или других источников электроэнергии, следовательно, ведут к урону природе, - объясняет Андрей Ремпель. - Мы же создаем такие условия, чтобы технологии работали в соответствии с принципами "зеленой" химии, не нанося вреда окружающей среде".

Согласно результатам испытаний Института катализа Сибирского отделения РАН, благодаря созданному фотокатализатору, обладающему более высоким КПД и имеющему продуктивность, в два раза превышающую показатели аналогов, процесс разложения загрязняющих органических примесей через поглощение солнечного и искусственного света станет более эффективным. На сегодняшний день, предприниматели Екатеринбурга и Свердловской области уже готовы приступить к выпуску продукции в промышленных объемах. Помимо уральских партнеров, УрФУ и УрО РАН сотрудничают также с учеными по всей России, Германии, Австрии и Японии.

Сотрудниками РАН также отмечено что техника нестехиометрической модификации диоксида титана в виде нанотрубок позволит человечеству приблизиться к развитию реальной технологии искусственного интеллекта. Об этом заявили кандидат физико-математических наук и доцент Александр Вохминцев и доктор физико-математических наук и доцент Илья Вайнштейн. А вот кандидат химических наук и доцент Альбина Валеева рассуждает на тему использования технологии в создании солнечных батарей и газовых сенсоров. Как считает сам Андрей Ремпель, мир с каждым шагом все ближе к массированному переходу на "зеленое" производство, не вредящее мировой экологии.

"На Урале очень высокая концентрация титано-магнетитовых руд, из которых можно получать диоксид титана. Можно сказать, мы ходим ногами по сырью для "выращивания" нанотрубок, - рассказывает руководитель проекта. - С давних пор из этих руд выплавляют чугун, затем стали изготовлять сталь, в конце прошлого века начали получать наноматериалы, а сегодня мы создаем наноматериалы для "зеленой" химии и энергетики".

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"Мы создаем наноматериалы для "зеленой" химии и энергетики": уральские ученые открыли новый способ очистки воды и воздуха

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Теги: УрФУ, УрО РАН, ученые, технология, искусственный интелект



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