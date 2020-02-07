В Екатеринбурге полыхает склад с пластмассовыми изделиями

В Екатеринбурге тушат крупный пожар на складе.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о возгорании на улице Маневровая, 31 поступил сегодня днем. В 14 часов 11 минут специалисты локализовали огонь на площади 450 кв.м.

"Увеличению площади пожара способствовала большая горючая загрузка помещения, внутри здания находились пластмассовые изделия", - уточнили в ведомстве.

Для тушения огня используется пожарный водоем объемом 500 кубических метров. На месте работают 59 человек личного состава и 19 единиц техники.

В данные минуты тушение пожара продолжается. Как добавили в МЧС, информации о пострадавших пока не поступало.