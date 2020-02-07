"Есть Менделеев, Боткин и другие": екатеринбургская епархия выступила против улицы Сталина

Представитель екатеринбургской епархии Максим Миняйло выразил неудовольствие по поводу инициативы переименования улицы Ельцина в улицу Сталина. Не устроило священнослужителя и сохранение наименования улицы в честь первого президента России. Как поделился Миняйло в беседе с журналистом Накануне.RU, есть масса других бесспорных героев для переименования улицы.

"Я лично отношусь и к Ельцину и к Сталину с большими претензиями. Потому что в 1992 году, во время правления Ельцина, я помню, как моя сестра вставала в 4 утра, чтобы купить молока. И я знаю, что во времена Сталина в 1942 году на свободе тут оставалось всего четыре епископа. Остальные были в лагерях. И из 70 тысяч храмов, которые были в Российской империи, осталось незакрытыми 300 храмов в сталинское время. Я бы нашел бесспорных героев для переименования улицы Ельцина. У нас есть, например, казак, который закрыл собой амбразуру во время Великой Отечественной войны. Этот человек жил недалеко от нас. Есть у нас такие люди, к которым нет вопросов, и с исторической точки зрения, и с национальной. Есть доктор Боткин и есть Дмитрий Менделеев. Есть даже не военного времени герои. Ельцин вообще не мой герой", - заключил Миняйло.

Напомним, что за переименование улицы Ельцина в честь советского руководителя Сталина активно выступает партия "Коммунисты России". На днях председатель партии Максим Сурайкин сдал подписи за инициативу в мэрию Екатеринбурга.