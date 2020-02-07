В Госдуму внесен проект эксперимента по разработке искусственного интеллекта в Москве

В Госдуму внесен проект федерального закона о проведении в Москве эксперимента по разработке искусственного интеллекта. Авторами стали "единороссы" Александр Жуков и Ирина Белых. Предполагается, что закон может начать действовать с 1 июля 2020 года.

Авторы проекта отмечают, что он разработан в исполнение послания президента Федеральному собранию в части развития технологий, "которые определяют будущее". Срок проведения эксперимента – пять лет.

Участниками эксперимента, к которым будут применяться особые правовые условия, в том числе и налоговые, могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели, разрабатывающие технологии искусственного интеллекта или услуги/товары, связанные с ИИ.

"Принятие законопроекта позволит значительно стимулировать внедрение, развитие и использование технологий искусственного интеллекта, определить сферы экономики и общественных отношений, в которых целесообразно внедрение искусственного интеллекта, установить, какие общие правовые нормы должны быть скорректированы, а какие введены впервые", - говорится в пояснительной записке.