19 Августа 2020
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Экономика В России Москва
робот Федор (2019) | Фото:twitter.com/FEDOR37516789

В Госдуму внесен проект эксперимента по разработке искусственного интеллекта в Москве

В Госдуму внесен проект федерального закона о проведении в Москве эксперимента по разработке искусственного интеллекта. Авторами стали "единороссы" Александр Жуков и Ирина Белых. Предполагается, что закон может начать действовать с 1 июля 2020 года.

Авторы проекта отмечают, что он разработан в исполнение послания президента Федеральному собранию в части развития технологий, "которые определяют будущее". Срок проведения эксперимента – пять лет.

Участниками эксперимента, к которым будут применяться особые правовые условия, в том числе и налоговые, могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели, разрабатывающие технологии искусственного интеллекта или услуги/товары, связанные с ИИ.  

"Принятие законопроекта позволит значительно стимулировать внедрение, развитие и использование технологий искусственного интеллекта, определить сферы экономики и общественных отношений, в которых целесообразно внедрение искусственного интеллекта, установить, какие общие правовые нормы должны быть скорректированы, а какие введены впервые", - говорится в пояснительной записке.

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В Госдуму внесен проект эксперимента по разработке искусственного интеллекта в Москве

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Теги: искусственный интеллект, разработка, законопроект, госдума



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