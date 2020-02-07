В Хабаровске вводят масочный режим из-за коронавируса

Масочный режим введут в Хабаровске с 10 февраля из-за участившихся случаев ОРВИ и профилактики заноса коронавируса. Об этом сообщает администрация города.

В обязательном порядке носить маски должны будут работники транспорта, торговых центров и банков, учителя, воспитатели, медики.

В администрации обещают, что масок в аптеках города хватит всем. На прошлой неделе было введено ограничение на продажу- 15 масок в одни руки.

Ранее сообщалось, что в России за одну неделю в 13 раз увеличился спрос на медицинские маски в связи с эпидемией коронавируса в Китае.

Дефицит средств защиты начали ощущать жители Дальнего Востока и крупных российских городов. Правительство Хабаровского края призвало жителей не поддаваться панике по поводу коронавируса и не скупать в аптеках медицинские маски партиями.