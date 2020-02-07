Больная коронавирусом студентка из Тюмени сдала контрольные анализы

Главы тюменского областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо и департамента здравоохранения Инна Куликова рассказали журналистам, как обстоят дела в санатории "Градостроитель", где на карантине находятся вернувшиеся из Китая туристы, передает корреспондент Накануне.RU.

Те, кого ранее перевели из центра в инфекционное отделение больницы, чувствуют себя хорошо.

"Мы пока их не возвращаем, это не требуется, они обеспечены всем необходимым", - сказала Куликова.

Шарухо отметила, что лаборатории будут работать интенсивно.

"Мы завели в "Градостроитель" нашего эпидемиолога. Не для надзора, а для помощи команде. Поскольку инфекция признана особо опасной, пробы забирают, контроль за дезинфекцией идет под кураторством специалистов Роспотребнадзора", - сказала она.

Если у кого-то из жителей Тюмени есть признаки ОРВИ или в анамнезе – пребывание в Китае, это является основанием для того, чтобы люди сдавали анализы. Просто "провериться" не получится.

"Мы 6 февраля забрали у студентки из Китая, у которой ранее нашли коронавирус, контрольные анализы, сегодня повторили процедуру, сделали это же у тех студентов, кто с ней контактировал. После того, как получим результаты, решим, как быть дальше", - сказала Куликова.

При этом сказать, что вырос поток жалоб на грипп и ОРВИ в больницы, нельзя.

"Большую долю вызовов на себя принимают поликлиники, они сейчас работают до 24.00", - сказала Куликова.

В Тюмени карантин в школах продлен до конца следующей недели.

"Сотрудники "Градостроителя" размещены отдельно, может, их условия не так комфортны, как для пациентов. Строго контролируем меры защиты, они обеспечены всем необходимым. За ними установлено медицинское наблюдение, но анализы они сдавать не будут", - уточнила Куликова.

Там находятся 60 сотрудников, это и медики, и повара, и прачки, и другие работники, которые обеспечивают "жизнь" санатория.

"У нас большая задача по медицинскому обеспечению, нам сейчас не интересно, из каких регионов страны эвакуированные. Об этом будем говорить в дальнейшем", - сказала Куликова.